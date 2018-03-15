|В Верховной Раде предложили создать новое министерство по делам ветеранов (видео)
|15.03.2018 08:47
|
Председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков договорился о сотрудничестве между парламентскими комитетами США и Украины.
Американская сторона предоставила информацию о структуре министерства, моделях и подходы к предоставлению услуг ветеранам в Штатах. Главная задача будущего министерства в Украине – создать так называемое единое окно, потому что сейчас всеми проблемами защитников и их семей занимаются более 20 различных ведомств.
«Мы хотим, чтобы все было прозрачно. И в конечном итоге деньги налогоплательщиков доходили до ветерана. Смысл министерства очень простой: военнослужащий от момента призыва до похорон должен быть сопровожден государством», — пояснил Третьяков.
Источник