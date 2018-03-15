Павел Шипилин

Должен нас всех огорчить: высылка 23 российских дипломатов из Великобритании, о которой сегодня объявила Тереза Мэй, — это только начало. Цель провокации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, предпринятая нашими «англосаксонскими партнерами», — вовсе не ухудшение отношений между странами. Это лишь способ добиться главного.

Меня, откровенно говоря, даже удивляет, что авторитетные (не буду называть фамилии) эксперты объясняют британскую спецоперацию чем угодно, но только не подготовкой к бойкоту чемпионата мира по футболу как главной цели предпринятых усилий. Ну не война же, в конце концов. Англосаксы расчетливы, коварны, но они не самоубийцы.

Наверное, кому-то покажется эта цель слишком мелкой для серьезных геополитических подвижек, которые последуют за голословным обвинением России в ужасном преступлении, как и самим циничным отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. Но мундиаль вовсе не мелкий повод.

Он должен пройти с 14 июня по 15 июля в одиннадцати наших городах. Целый месяц к России будет приковано внимание только мира, а Владимир Путин на это время станет героем всех новостных и спортивных выпусков. Мундиаль в состоянии совершенно изменить образ страны, которую Запад вот уже четыре года старательно превращает в изгоя.

После чемпионата мира по футболу вся кампания по очернению может пойти псу под хвост. Уже не чиновники ФИФА, а миллионы простых болельщиков из разных стран станут рассказывать в соцсетях о том, как все замечательно организовано, о прекрасных стадионах, гостиницах, вокзалах, ресторанах, о доступном интернете и добрых людях. Покажут фотографии и видео, с которыми не смогут соперничать отцензурированные материалы мировых информационных агентств, газет и телеканалов.

Очеловечивание России — вот чего не могут допустить наши геополитические конкуренты.

Акция, разумеется, спланирована в Вашингтоне, но ее проведение поручено ближайшему союзнику — Великобритании. Сегодня ее первая часть завершена: высылка 23 наших дипломатов должна продемонстрировать, что все очень и очень серьезно. Дело за малым — убедить в необходимости бойкота главных европейских союзников.

Как сегодня заявила Тереза Мэй, она координирует эту важную работу с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Однако те пока осуждение Владимира Путина громко не высказывают. И тому есть свои причины.

Дело вовсе не в том, что Германии и Франции нужны более веские доказательства причастности России к преступлению — плевать им на доказательства. Мы вообще живем в интересное время, когда требуются не факты, а мнения — ничего материального, все виртуально.

Тогда почему же Париж и Берлин, по сути, отмалчиваются?

Они торгуются. Брекзит и одновременно — грубая риторика Трампа, а также его некоторые вполне конкретные недружественные шаги вроде повышения ввозных пошлин на металл заставили Старый Свет очень настороженно относиться к инициативам англосаксов. Европа хочет, чтобы все вернулись на свои места: Великобритания — в Евросоюз, США — во главу их общего стола. В этом случае можно было бы вспомнить о трансатлантической солидарности и союзнических отношениях. Вот тогда можно было бы подыграть англосаксам в их непримиримой борьбе с Россией, встать с ними плечом к плечу.

Отсюда и робость Терезы Мэй, которая сегодня была вынуждена объявить лишь о полумерах: Британия понизит уровень представительства на предстоящем чемпионате мира по футболу — в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи. Бойкот турнира, по ее словам, пока не обсуждается.

Значит, Ангела Меркель и Эммануэль Макроном запросили слишком высокую цену за бойкот единым фронтом, а только он и может быть эффективным оружием для достижения этой цели. Иначе мы бы уже сегодня услышали неприятную новость.

Разумеется, циничное убийство перебежчика с перекладыванием вины с больной головы на здоровую — не единственный способ добиться срыва мундиаля. Я уже писал, что американцы припасли еще один — организацию войны в Донбассе. Также неплохо распространяется пиар-кампания по раскрутке бомбардировок Восточной Гуты, где мы, оказывается, круглосуточно убиваем женщин и детей, а также травим их всякой дрянью.

Получится у них или нет сорвать ЧМ-2018, сказать пока трудно. Будущее покажет, а время у них, к сожалению, еще остается. Можно быть уверенным только в том, что наши «партнеры» сделают все чтобы Россия не предстала перед миром в выгодном свете.

Признаюсь честно, я сомневаюсь, что нам удастся провести полноценный чемпионат. Наши враги гораздо изобретательнее и беспринципнее, что еще они придумают, сказать трудно. Но буду рад, если ошибусь в своих мрачных предчувствиях.

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