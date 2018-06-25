Сотрудники подразделения французской полиции по борьбе с терроризмом задержали в субботу 10 активистов ультраправых радикальных кругов. Как сообщило в воскресенье Agence France-Presse, согласно данным, неофициально полученными из следственных органов, эти люди подозреваются в подготовке нападения на мусульман, передает .

Аресты были проведены в разных регионах Франции, в частности, на острове Корсика. Как сообщил источник, “план нападения на мусульман носил на данном этапе довольно общие черты”. Согласно другому источнику, ультраправые “намеревались атаковать тех мусульман, которых они подозревают в принадлежности к радикальным взглядам”.

Напомним, во Львове радикалы совершили набег на лагерь ромов. В результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ровно Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями — 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатов Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатов.

Следует отметить, что нападения праворадикалов на лагеря цыган в последнее время происходят в Украине регулярно. 22 апреля во Киеве неизвестные сожгли лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Ответственность за это набег взяли на себя правые из организации “С14”. 9 мая неизвестные сожгли лагерь цыган близко Львова. Вечером 22 мая группа вооруженных лиц совершила набег на лагерь цыган в Тернопольской области, которым пришлось спасаться бегством.

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