Министерство иностранных дел Великобритании предупредило граждан страны, которые собираются поехать в Россию или находятся там, о возможных антибританских настроениях. Путешествующих в Россию британцев призвали не участвовать в протестах или демонстрациях Фото: pixabay.com "Из-за усиленной политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны знать о возможности антибританских настроений или преследований в это время. Если вы в настоящее время находитесь в России или собираетесь поехать в ближайшие недели, вам советуют проявлять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций, а также публичного комментирования политических событий", – сообщили в МИД.Ухудшение отношений между Великобританией и Россией связано с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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