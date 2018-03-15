|"Ти ж мама!": Анну Седокову розкритикували за дуже відверту сукню (ФОТО)
|15.03.2018 09:02
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Екс-солістку "ВІА Гри" Анну Седокову, яка мешкає та працює у Лос-Анджелесі, днями вщент розкритикували шанувальники після того, як співачка опублікувала пікантне селфі.
На світлині тричі матуся позує у квітковому платті з дуже відвертим декольте, яке й стало причиною різких коментарів фанів: "Чому таке велике декольте?", "Ось, чому навчаються від неї дівчата", "Ти ж мама, навіщо таке декольте?"
Сама ж Анна, як і завжди, на зневажливі коментарі не реагує, тим більше що пікантні світлини збирають неймовірну кількість вподобань та компліментів.
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