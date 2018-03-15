«Нафтогаз Украины» уведомил «Газпром» о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на покупку и транзит российского газа. В российском холдинге отмечают, что переговоры могут пройти уже в ближайшие дни. «Нафтогаз» в ходе консультаций намерен заявить о том, что не согласен разрывать контракты, и потребовать от «Газпрома» пересмотреть тариф.

«Сегодня «Газпром» на свой требование получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — сказал Медведев.

Украинский холдинг подтвердил готовность к переговорам, уточнив, что у него свои планы на эти консультации.

«К концу месяца должна состояться «встреча на Эльбе» с нашей дорогой монополией. «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты», — говорится в сообщении на странице «Нафтогаза» в фейсбуке.

«Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен разрывать контракты. «Кроме того, мы послали «Газпрому» требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», — приводит пресс-служба компании слова главного коммерческого директора компании Юрия Витренко.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, который 28 февраля вынес свое решение по многолетнему спору между компаниями.

Суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Ранее суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» чуть более $2 млрд за поставку газа, а обязательства по закупкам по принципу «бери или плати» сократил в десять раз — до 4 млрд кубометров газа в год.

Таким образом, по итогам двух споров российская монополия обязана выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, а украинская компания должна вернуться к закупкам газа из России.

«Газпром» выразил несогласие с решение арбитража, а позже заявил о подаче апелляции. Кроме того, холдинг отказался из-за отсутствия допсоглашения поставлять Киеву газ, а затем начал процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом».

13 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву, что процесс разрыва контрактов может занять 1,5-2 года.

По его словам, холдинг пошел на эту меру, чтобы избежать будущих штрафов, так как «Нафтогаз» заявил, что до конца действия контрактов на основании решения Стокгольмского арбитража намерен взыскать с российского газового холдинга еще несколько миллиардов долларов.

Руководство «Нафтогаза» некоторое время назад заявило, что готово потребовать с «Газпрома» около $20 млрд по транзитному соглашению.

«Конечно, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и «Газпром» принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж», — подчеркнул Миллер.

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