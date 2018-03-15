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В результате взрыва в Пакистане девять человек погибли, 20 получили ранения
15.03.2018 09:06
Взрыв в пакистанском городе Райвинд унес жизни пяти полицейских. Взрыв произошел у полицейского поста Фото: EPA Среди погибших есть пять полицейских. Всех раненых госпитализировали. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.В ходе взрыва был разрушен мотоцикл. В полиции считают, что произошел теракт.Ответственность за набег, предположительно, взяла на себя организация "Техрик-е Талибан Пакистан".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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