В результате взрыва в Пакистане девять человек погибли, 20 получили ранения
15.03.2018 09:06
Взрыв в пакистанском городе Райвинд унес жизни пяти полицейских.
Взрыв произошел у полицейского поста Фото: EPA Среди погибших есть
пять полицейских. Всех раненых госпитализировали. Некоторые
пострадавшие находятся в критическом состоянии.В ходе
взрыва был разрушен мотоцикл. В полиции считают, что
произошел теракт.Ответственность за набег, предположительно, взяла
на себя организация "Техрик-е Талибан Пакистан".