|Сотни людей в Москве собрались проводить в последний путь Олега Табакова (фото)
|15.03.2018 09:19
|
Церемония проходит в МХТ имени Чехова, которым он руководил последние 18 лет. Трансляцию проводов артиста в последний путь ведет «Московский комсомолец».
Прощание с Олегом Табаковым
Около 8:30 по киевскому времени всех желающих проститься с Табаковым начали пускать в театр с улицы. На сцену они не поднимаются, проходят по партнеру вдоль сцены. Цветы кладут на сцену.
Попрощаться с Олегом Табаковым пришел актер Михаил Боярский.
На экране меж тем одна фотография сменяется другой — все самые яркие образы Олега Павловича за много лет работы в МХТ (с 2000 года он был худруком театра).
Напомним, Табаков скончался после продолжительной борьбы с болезнью на 83-м году жизни.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями