Генеральный прокурор Украины Юрий рассказал, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко находится в Испании.

"По ориентировочным данным, она находится на территории Испании, следовательно, пользуясь возможностью СМИ, я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11:00 прибыть на допрос к следователю и дать объяснения по делу", – цитирует его слова "", передает

Он добавил, что имеет довольно оснований для ареста Савченко.

"Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор имею довольно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата", - подчеркнул .

Генпрокурор также отметил, что следствие имеет различные доказательства, в том числе видео- и аудиозаписи, которые раскрывают картину запланированного террористического акта в стенах Верховной Рады.

"В связи с этим мы не только арестовали Рубана (глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус". – Ред.), но и обратились к народному депутату Надежде Савченко с просьбой прибыть на допрос к следователю ", - резюмировал он.

Тем временем, источник "" рассказал, что Савченко направляется в из Мюнхена. По предварительной информации, она должна прибыть в аэропорт "Борисполь" в 22:48.

Однако, если свериться с расписанием, в "Борисполь" в этот вечер прибывают два рейса в 22:39. Один - авиакомпании United Air Lines Inc., другой - Lufthansa.

Таким данными также поделилась свидетель Яната в Facebook.

"Летим в из Мюнхена одним самолетом с Савченко. Плохой знак, да? Кстати, она экономом летит", - написала она.

При этом на Facebook-странице Савченко появилась информация, что в четверг в 10:30 она собирается дать брифинг для прессы по адресу Аскольдов переулок, 3-А. Там расположено Главное управление в , следователь которого вызвал ее для допроса.















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