Погода, Новости, загрузка...
В Кропивницком из-за долгов без тепла остались 75 домов, четыре детсада и две школы – ГСЧС
15.03.2018 09:22
Работу четырех котелен в Кропивницком, которые были отключены 14 марта из-за долгов, планируют восстановить 15 марта, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В Кропивницком десятки домов остаются без тепла Фото: Татьяна Ткаченко / Gordonua.com Отмечается, что 14 марта из-за долгов от тепла были отключены шесть котелен, которые подавали тепло в 132 многоэтажных дома, пять детсадов и две школы (около 15 тыс. абонентов).К вечеру 14 марта работу двух котелен восстановили, а еще четыре планируют подключить 15 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить