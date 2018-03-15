|Великобритания уже начала блокировать Россию на заседании ООН
|15.03.2018 09:27
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Представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский уже назвал этот поступок грубым.
«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — сказал он.
В рамках заседания постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля несет Россия.
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