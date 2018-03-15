Нет ни одного примера в истории, когда современные государства были построены на всеобщем избирательном праве.

Об этом" говорит Денис Бродский, прежний председатель Национального агентства по вопросам государственной службы, вице-президент компании Miratech,передает со ссылкой на .

"В сначала право избирать имели только те, кто владел пятью акрами земли. Право быть избранным - если тебе принадлежит 50 акров. Партийная система выращивает элиту, которая на определенном этапе развития общества готова передать избирательные права большему количеству людей. В Украине право голоса должно быть у тех, кто платит налоги, выполняет свои гражданские обязанности.

Пенсионеры не должны голосовать. Они лишают страну будущего.

Давайте пофантазируем про идеальные выборы. Каждый гражданин должен получать пять тысяч гривен на свою банковскую карточку. В день выборов, если пришел на голосование, он должен отдать эти деньги государству. Или оставить их себе и лишиться права голоса. Если я готов отдать пять тысяч ради будущего, я делаю сознательный выбор. Также будет труднее "наколядовать" голоса. Очень много гречки надо, чтобы перебить эти деньги", - отметил знаток.

По словам Дениса Бродского, "мажоритарка должна умереть".

"Должна быть открыта партийная система. Надо запретить использовать коммерческие площадки для политической рекламы. В Европе во время выборов биг-бордов с "бигмордами" нет. У нас тоже так должно быть. Никакой политической рекламы на радио, в газетах, на телевидении. Единственная допустимая форма - дебаты. Представьте предвыборную компанию в таких условиях. Победят точно не те, кто теперь у власти.

То, что происходит сейчас - известная технология: надо нарисовать нежелательного вероятного победителя, - говорит Денис Бродский. - Потому что если не Петя, то Юля. А Юля - это вообще "капец". Это будет главный мем предвыборной кампании. Порошенко уже показал себя непрофессионалом и человеком, которому наплевать на интересы Украины. - осколок старой системы.

Мой образ желаемого будущего президента - это человек с другими моральными качествами. Совершенно не связаный с системой. Достаточно опытный, чтобы управлять большими объектами. Но в сегодняшней политике, к сожалению, таких не знаю. Живем в переходном периоде", - добавляет он.

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