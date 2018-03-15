В сети бурно обсуждают фото визита президента России Владимира Путина в оккупированный Крым в среду, 14 марта.

Соответствующие снимки выступления Путина на митинге в оккупированном Севастополе опубликовал журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter, информирует svodka.net.

Путин на митинге: Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом — в дом нашей матушки России pic.twitter.com/2ebZEotYeK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 марта 2018 г.

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Пользователи не смогли удержаться от комментариев.

«Красть грешно», «Благодаря Путину жизнь в Крыму стала хуже, туризм сдулся, у многих отняли собственность и землю, зарплаты мизерные, цены», «Благодаря Путину и его афере с Крымом введены санкции, население нищает, страна валится в пропасть Северокорейскую», «Вот вам камни с неба, как и обещал», «Странно и без пуленепробиваемого стекла выступает, в отличие от папы римского и американских президентов», «Ага, построить ему еще пару дворцов, купить пару яхт, убить пару тысяч украинцев (сирийцев) — ненужное зачеркнуть. Ну, а остальное по мелочи… «, — пишут они.

Не обошлось и без того, чтобы пользователи в очередной раз не намекнули на маленький рост Владимира Путина.

«Что за странное фото? На Нахимова нет никакого холма. Почему люди по мере отдаления от сцены оказываются выше и выше? Это что фотомонтаж?» – прозрачно намекают они.

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