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В Киеве неизвестный бросил взрывчатку в полицейских
15.03.2018 09:38
В результате детонации взрывного устройства на проспекте Маяковского в Киеве был поврежден полицейский автомобиль, полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали. Предположительно, в полицейских бросили гранату Фото: espreso.tv Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел случай."В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта", – говорится в сообщении.По предварительным данным, полицейские серьезно не пострадали.Телеканал отмечает, что на месте происшествия находился мужчина в наручниках, который, вероятно, и напал на правоохранителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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