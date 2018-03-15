Певица Гайтана рассказала, что была знакома с Алексом Смартом, ставшим ее мужем, 20 лет назад, но смутно об этом помнила. Гайтана о Смарте: Это было как ветер, который влетел в мою жизнь. Я не успела опомниться. Я уже не одна, у меня есть мужчина Фото: gaitana_music / Instagram О том, как развивались отношения с супругом, она рассказала в эыире программы "Перші Другі" на канале Zik. "Это было как ветер, который влетел в мою жизнь. Я не успела опомниться: я уже не одна, у меня есть мужчина. Мне очень понравилось, что он взял на себя смелое решение и придал смелости мне. Он сказал: "У тебя были 150 лет отношения, и толку от них? Если мы любим друг друга, зачем тянуть? Чего ждать? Жизнь одна. Давай будем вместе, давай делать детей, давай жить!" – рассказала певица.Пара оформила отношения до рождения дочери Сапфир-Николь, в 2017 году."Мы расписались, еще не зная, что я уже ношу ребенка. Буквально через две недели после регистрации брака я узнала, что у меня будет Николь", – отметила певица.Как рассказала Гайтана, с Алексом Смартом они познакомились в студии звукозаписи, хотя, как выяснилось, были знакомы 20 лет назад, когда Смарт был гитаристом на замене. но исполнительница помнила его смутно.По словам певицы, после отношений с продюсером Эдуардом Климом она зарекалась, что больше никаких мужчин не будет."Получилось так. Зарекаться никогда нельзя", – отметила она.Рождение дочери изменило жизнь Гайтаны."Я стала рано вставать. Но теперь воспринимаю это как часть своей жизни. Я стала чаще улыбаться, мне снятся светлые сны", – призналась она.Гайтана родила первенца в начале июля 2017 года.В июне в эфире программы "Світське життя" на телеканале "1+1" певица сообщила, что вышла замуж еще в прошлом году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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