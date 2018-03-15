На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению со средой 14 марта и составил 26,55 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 четверга, 15 марта, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,35 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,55, информирует svodka.net.

Важно добавить, что объем предложений покупателей на 57,94% выше объема предложений продавцов.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 15 марта установлен на уровне 26,01 гривны за доллар.

Напомним, в среду гривна на межбанке упала в цене на 19 копеек по сравнению со вторником. Курс покупки составлял 26,12 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 26,16.

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