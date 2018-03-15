|Курс доллара на черном рынке идет вверх
|15.03.2018 10:01
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На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению со средой 14 марта и составил 26,55 гривны за доллар (средняя продажа).
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По состоянию на 8:30 четверга, 15 марта, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,35 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,55, информирует svodka.net.
Важно добавить, что объем предложений покупателей на 57,94% выше
объема предложений продавцов.
Напомним, в среду гривна на межбанке упала в цене на 19 копеек по сравнению со вторником. Курс покупки составлял 26,12 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 26,16.
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