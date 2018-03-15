Первые места в рейтинге стран по уровню счастья заняли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия и Новая Зеландия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украина попала в топ-10 стран, уровень счастья в которых снизился больше только с 2008–2010 годов Фото: EPA В докладе, опубликованном 14 марта, говорится, что Украина попала в топ-10 стран, уровень счастья в которых снизился больше только с 2008–2010 годов. Значительное снижение зафиксировано также в Йемене, Сирии, Малави и Венесуэле.Первые места в рейтинге занимают Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Австралия. Последние – Ботсвана, Малави, Гаити, Либерия, Сирия, Руанда, Йемен, Танзания, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Бурунди. Всего в списке 156 стран.Украина заняла седьмое место в рейтинге стран, наименее дружественных по отношению к мигрантам. Выше расположились Египет, Ирак, Беларусь, Греция, Польша и Турция. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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