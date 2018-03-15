Завести аккаунт на сайте можно двумя способами. Первый предполагает, что человек придет в отделение Пенсионного фонд и заполнит специальную форму, которую можно подготовить дома (на сайте есть образцы бланков). После подачи документов работники Пенсионного фонда проверят данные и заведут для человека «Личный кабинет». Второй вариант — регистрация через интернет. Но и для этого надо будет сходить в Пенсионный фонд, чтобы оформить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ).

Этот документ, учрежденный правительством в начале этого года, может получить любой желающий на три года — он подтверждает личность человека и позволяет получать пенсию. По словам замглавы правления ПФУ Владислава Машкина, в ЭПУ, кроме только прочего, вшита еще и электронная цифровая подпись (ЭЦП). Напомним, подтверждать личность украинцев с ее помощью Кабмин разрешил еще в 2016-м. В пресс-службе ПФУ «Сегодня» заверили, что проблем с выдачей ЭПУ, как с биометрическими паспортами, не ожидают. Во время выдачи ЭПУ сотрудники ПФУ запишут человеку его цифровую подпись на любой носитель информации и пин-код к нему.

После регистрации человек получит доступ к автоматически созданному «личному кабинету», где можно будет в любое время за несколько кликов мышки узнать информацию о взносах работодателя, их размерах, а также специальном или льготном стаже человека. По последним данным, опубликованным ПФУ, в Украине насчитывается 10,77 млн пенсионеров. Больше только их в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Меньше всего — в Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях.

Пожилых в сети — только 4%. В Интернет-ассоциации Украины предполагают, что сервис в первую очередь создан для тех, кто уйдет на заслуженный отдых в будущем. В организации отмечают, что по итогам прошлого года в стране было 21 млн регулярных пользователей сети.

«Наиболее активные пользователи интернета — украинцы в возрасте от 30 до 44 лет (их 36%) и от 15 до 29 лет (35%). Пользователей старше 65 лет — только 4%», — отметили в ИнАУ.

Психолог Ирина Данченко согласна, что людям преклонного возраста сложнее осваивать новые технологии.

«Когнитивные функции к наступлением определенного возраста начинают увядать — людям становится труднее учиться, осваивать какие-то необычные навыки. Это касается и цифровых технологий. Тем не менее можно смело говорить: между пожилых людей с каждым годом все больше пользователей Сети. Им помогают дети и внуки», — подытожила психолог.

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