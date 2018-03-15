Отмена чеканки монет и замена мелких банковских купюр монетами не приведет к повышению уровня инфляции в стране.

Об этом сказал журналистам директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, комментируя недавнее решение Национального банка Украины, информирует svodka.net.

«Мы изучали международный опыт подобных операций — и округления, и замены банкнот на монеты – и не нашли никаких убедительных доказательств, что это каким-то образом может повлиять на инфляционные процессы», — отметил он.

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