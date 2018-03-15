|Откровения мужчин о том, почему изменяют женам, но не уходят
|15.03.2018 10:14
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13 откровений о том, почему мужчины изменяют женам, но не уходят публикует со ссылкой на .
В нашем социуме многие мужчины не чувствуют себя самодостаточно всегда и везде. В первое время семейных отношений внутреннюю пустоту мужа закрывает его жена. Они думают, что будут любить друг друга вечно. Жена для него — это женщина, которая постоянно будет с ним. Теперь он чувствует себя самодостаточным и в безопасности.
В вашей семье вы сами можете лишать друг друга того, что потом начинаете искать в других людях:
Если все это в точности происходит в ваших отношениях, то именно следовательно женатый мужчина заведет любовницу. Это проблема не только супруги, но и мужа. Он должен был повышать свой уровень осознанности, работать над собой и быть самодостаточным сам по себе, не опираясь на внешние факторы.
С женой часто муж не чувствует себя круто. С женой — это семья, это любовь, идиллия и дети.
А есть еще другая девушка, с которой круто!
Раскроем подробнее вопрос о том, почему мужчины заводят любовниц и психологию их мышления, почему же они втайне проводят время с ними:
Мужья изменяют женам по причине того, что они хотят разнообразие. Они хотят приключений, чего-то нового.
В семье не должно быть рутинной жизни.
Человек не может кушать один и тот же йогурт утром, в обед, вечером и ночью. Вы не сможете кушать этот йогурт в течение двух недель каждый день, потому что это ненормально и вам это надоест.
То же самое может произойти и в вашей семье.
Влечение и химия в отношениях держится 0,5 — 2 года максимум. Дальше все заканчивается.
Мнение ученых о том, почему мужья изменяют женам, заключается в привыкании к феромонам партнера. Из-за такого привыкания вы уже сыты друг другом.
Таковы реалии жизни. Все может пресытиться.
На тему о том, какова его психология и почему мужчины изменяют девушкам, будет правильным упомянуть следующие факты:
Поэтому он закрыто заводит крутых любовниц, с которыми круто и с которыми можно временно забыть про семейную жизнь и все вытекающие из нее проблемы.
Если в вашей семье появился ребенок, то мама будет много времени в первое время проводить только с ним.
Как ребенок влияет на вашу половую жизнь:
Отсюда, как правило, жизнь в постели в вашей семье уходит на второй план.
Муж же не находит иного выхода, как погасить свою страсть вместе с любовницей.
В данном случае психология в том, что мужья изменяют женам и хотят большее ночью, но они не хотят бросать семью и ребенка.
Некоторые женщины еще не полностью осознают свою женственность и притягательность.
Ваша брачные игры в постели могут не удовлетворять партнера.
Не все женщины искусно владеют мастерством в постели по следующим причинам:
Если мужчина пробовал и так и этак, но это никак не меняет и не привносит разнообразия в постели, из отчаяния он может найти себе любовницу.
Или даже просто найти гулящую девушку на одну ночь.
Ведь если жена очень плоха в постели, мужик может найти девушку, которая во многом просто лучше.
Супруг может найти ту девушку на стороне, которая заставляет его просто выносить мозг в постели. Он будет ей тайно восторгаться и не говорить вам.
Про другой запах
Не все мужчины знают, что запах другой женщины жена всегда распознает. Даже если супруг сходил в душ или надушился, она все интуитивно понимает и чувствует. Мужчина ничего не подозревает, а женщина копается в голове и все задается вопросом: «Почему парни изменяют своим девушкам?».
А муж может все еще наивно полагать, что все под контролем, и он владеет ситуацией. Он даже не подозревает, что жена распознала запах другой.
Из-за телевидения и масс медиа в мозг молодого человека с рождения закладывают мысль о том, что женатые мужчины изменять обязаны.
Парни изменяют, хотя и любят свою девушку, потому что для них это считается нормой и обычным явлением, как бы в порядке вещей.
В некоторых семьях жены напрямую дают понять партнеру:
«Если ты мне и изменяешь, то так, чтобы я не узнала».
Они реально озвучивают это и говорят, а супруг запоминает и делает выводы. Разумеется, потом жена пожалеет о сказанном, если измена всплывет.
Некоторые мужчины очень ревнивы. Ими могут двигать эгоистичные мотивы для измены.
То есть даже из-за простого чувства зависти или чувства неполноценности супруг хочет вызвать у жены ревность.
Также поводом может быть и то, что жена проводила время не с теми людьми или изменила ему когда-то.
Тогда мужчина захочет заполнить дыру в своей самооценке и потешить свое самолюбие на стороне, отомстив супруге.
Например, он видит как на каком-нибудь празднике жена общается и флиртует с другими мужчинами.
Муж часто ревнует ее ко всем подряд мужикам.
Он запоминает все это, и ищет любовницу для того, чтобы теперь ревновали его.
Подсознательно у мужика есть такое убеждение: «Я могу заниматься этим с кем хочу, а девушка нет».Может для девушек это будет шокирующим ответом на вопрос о том, почему изменяют мужчины. Но так устроено наше общество.
То есть в данном случае муж ставит свои интересы превыше своей супруги и позволяет себе ходить налево.
Мужчина думает, что у него есть какие-то привилегии из-за патриархата в семье.
Также причиной измены может быть и то, что в детстве отец мужа тоже изменял жене.
Теперь взрослый человек повторяет ошибки родителей.
Стремление доказать себе и друзьям «какой я крутой любовник»
Причинами измены мужа могут быть следующие эгоистичные мотивы:
Поскольку муж уже покорил свою жену и завоевал ее сердце. То теперь покорять некого.
Жена расслабляется, и вот что с ней происходит:
Если все это происходит, то не удивительно, что горячая красотка с работы заменила жену в постели.
Конечно, женщина не обязана всегда быть красивой, но она должна быть осознанной и быть уверенной в себе, излучать любовь.
Есть одно выражение, которое звучит как «видели ночь, гуляли всю ночь до утра».
И если мужчины гуляли всю ночь до утра вместе с алкоголем и в окружении прекрасных женщин, то пьяный муж к концу вечера может и забыть о жене.
Ведь на нем сидит аппетитная красотка и вокруг полно спиртного. Тогда мужчина изменяет потому, что мужской взгляд видит рядом только девушек с хорошей фигурой, которые к тому же очень не ровно к нему дышат.
Из-за алкоголя он забывает про ту единственную.
Он уже не отдельно контролирует свою речь и действия.
Измена происходит неосознанно.
Это случается как в клубах, так и на шумных вечеринках, праздниках и других пьяных местах.