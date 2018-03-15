Откровения мужчин о том, почему изменяют женам, но не уходят По теме: 13 откровений о том, почему мужчины изменяют женам, но не уходят публикует со ссылкой на . Жена лишает жена чувства наполненности и самодостаточности В нашем социуме многие мужчины не чувствуют себя самодостаточно всегда и везде. В первое время семейных отношений внутреннюю пустоту мужа закрывает его жена. Они думают, что будут любить друг друга вечно. Жена для него — это женщина, которая постоянно будет с ним. Теперь он чувствует себя самодостаточным и в безопасности. В вашей семье вы сами можете лишать друг друга того, что потом начинаете искать в других людях: Жена может начать лишать мужа чувства самодостаточности и уверенности во время частых скандалов, бытовых проблем или недопонимания. Это происходит, когда супруги очень долго вместе.

Проходит время, жена уже не дает той любви, которую она давала раньше. И супруг ищет ее в объятиях любовницы.

Супруга больше не дает это чувство наполненности и гармонии, муж начинает искать это чувство на стороне. Если все это в точности происходит в ваших отношениях, то именно следовательно женатый мужчина заведет любовницу. Это проблема не только супруги, но и мужа. Он должен был повышать свой уровень осознанности, работать над собой и быть самодостаточным сам по себе, не опираясь на внешние факторы. Он нашел любовницу, с которой просто круто С женой часто муж не чувствует себя круто. С женой — это семья, это любовь, идиллия и дети. А есть еще другая девушка, с которой круто! Раскроем подробнее вопрос о том, почему мужчины заводят любовниц и психологию их мышления, почему же они втайне проводят время с ними: Любовница помогает мужу мысленно уйти от семейных и бытовых проблем. У него появляется любовница, с которой хочется близости и которая очень заводит. Он заводит себе девушку, которая приводит его в восхищение. Любовница дает те новые эмоции и ощущения, которые не дает жена. С этой новой женщиной он может говорить о тех вещах, с которой никогда не поговорит с женой. Рутина, привыкание и однообразие в семье Мужья изменяют женам по причине того, что они хотят разнообразие. Они хотят приключений, чего-то нового. В семье не должно быть рутинной жизни. Человек не может кушать один и тот же йогурт утром, в обед, вечером и ночью. Вы не сможете кушать этот йогурт в течение двух недель каждый день, потому что это ненормально и вам это надоест. То же самое может произойти и в вашей семье. Между вами пропало влечение и химия Влечение и химия в отношениях держится 0,5 — 2 года максимум. Дальше все заканчивается. Мнение ученых о том, почему мужья изменяют женам, заключается в привыкании к феромонам партнера. Из-за такого привыкания вы уже сыты друг другом. Таковы реалии жизни. Все может пресытиться. Супруг полигамен и до этого жил свободными отношениями На тему о том, какова его психология и почему мужчины изменяют девушкам, будет правильным упомянуть следующие факты: Ваш супруг не может сразу подавить свои инстинкты, если раньше он давал им полную волю. Он не может остановиться и больше не смотреть на других женщин.

Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит.

Если мужчина по жизни альфа-самец, охотник и любовник, то ему тяжело будет подавить это в себе.

Парень хочет жить согласно своим намерениям и желаниям, но он не может делать это открыто и изменяет. Поэтому он закрыто заводит крутых любовниц, с которыми круто и с которыми можно временно забыть про семейную жизнь и все вытекающие из нее проблемы. Она все свое время отдает ребенку Если в вашей семье появился ребенок, то мама будет много времени в первое время проводить только с ним. Как ребенок влияет на вашу половую жизнь: Это постоянные крики ночью, которые не дадут вам отдыхать вместе.

Это уход за малышом, пеленки, кормить его грудью.

Женщина после родов не может заниматься любовью.

Порой, когда младенец сосет молоко у матери, некоторым женщинам процесс кормления грудью приносит много удовольствия. И жена уже не так хочет проводить время в постели с мужем. Отсюда, как правило, жизнь в постели в вашей семье уходит на второй план. Муж же не находит иного выхода, как погасить свою страсть вместе с любовницей. В данном случае психология в том, что мужья изменяют женам и хотят большее ночью, но они не хотят бросать семью и ребенка. У вас все плохо в постели, неудовлетворенность Некоторые женщины еще не полностью осознают свою женственность и притягательность. Ваша брачные игры в постели могут не удовлетворять партнера. Не все женщины искусно владеют мастерством в постели по следующим причинам: Супруга очень молода и не так опытна.

Некоторые девушки очень зажаты, не умеют выражать свою страсть и любовь ночью.

Необразованность и ограничения в знаниях.

Не все жены хотят принимать фантазии своих мужчин. Мужчина по своей природе любит воплощать свои экстремальные фантазии в реальность. Некоторые напрочь отказываются экспериментировать. Если мужчина пробовал и так и этак, но это никак не меняет и не привносит разнообразия в постели, из отчаяния он может найти себе любовницу. Или даже просто найти гулящую девушку на одну ночь. Ведь если жена очень плоха в постели, мужик может найти девушку, которая во многом просто лучше. Супруг может найти ту девушку на стороне, которая заставляет его просто выносить мозг в постели. Он будет ей тайно восторгаться и не говорить вам. Про другой запах Не все мужчины знают, что запах другой женщины жена всегда распознает. Даже если супруг сходил в душ или надушился, она все интуитивно понимает и чувствует. Мужчина ничего не подозревает, а женщина копается в голове и все задается вопросом: «Почему парни изменяют своим девушкам?». А муж может все еще наивно полагать, что все под контролем, и он владеет ситуацией. Он даже не подозревает, что жена распознала запах другой. Из-за восприятия «Изменять можно, лишь бы никто не узнал» Из-за телевидения и масс медиа в мозг молодого человека с рождения закладывают мысль о том, что женатые мужчины изменять обязаны. Парни изменяют, хотя и любят свою девушку, потому что для них это считается нормой и обычным явлением, как бы в порядке вещей. В некоторых семьях жены напрямую дают понять партнеру: «Если ты мне и изменяешь, то так, чтобы я не узнала». Они реально озвучивают это и говорят, а супруг запоминает и делает выводы. Разумеется, потом жена пожалеет о сказанном, если измена всплывет. Чтобы создать ревность или из чувства мести Некоторые мужчины очень ревнивы. Ими могут двигать эгоистичные мотивы для измены. То есть даже из-за простого чувства зависти или чувства неполноценности супруг хочет вызвать у жены ревность. Также поводом может быть и то, что жена проводила время не с теми людьми или изменила ему когда-то. Тогда мужчина захочет заполнить дыру в своей самооценке и потешить свое самолюбие на стороне, отомстив супруге. Например, он видит как на каком-нибудь празднике жена общается и флиртует с другими мужчинами. Муж часто ревнует ее ко всем подряд мужикам. Он запоминает все это, и ищет любовницу для того, чтобы теперь ревновали его. Мужской патриархат Подсознательно у мужика есть такое убеждение: «Я могу заниматься этим с кем хочу, а девушка нет».Может для девушек это будет шокирующим ответом на вопрос о том, почему изменяют мужчины. Но так устроено наше общество. То есть в данном случае муж ставит свои интересы превыше своей супруги и позволяет себе ходить налево. Мужчина думает, что у него есть какие-то привилегии из-за патриархата в семье. Также причиной измены может быть и то, что в детстве отец мужа тоже изменял жене. Теперь взрослый человек повторяет ошибки родителей. Эгоистичные мотивы Стремление доказать себе и друзьям «какой я крутой любовник» Причинами измены мужа могут быть следующие эгоистичные мотивы: Потешить свое эго, ощутить превосходство. Подробнее про эго и эгоизм в деталях на следующей странице по ссылке. Удовлетворить свое либидо. С раннего детства был недостаток женского внимания. И теперь, когда мужчина узнал, что внимание-то можно было всегда иметь, стоит только что-то предпринять, мужчина пускается в неизведанное. Из-за желания самоутвердиться перед друзьями, получить их одобрение, чтобы они ему сказали: «Ух! Зажарил наверно?! Ух ты, мужик!». Он хочет доказать себе, что он способен владеть другими женщинами. Ведь раньше этого ему никогда не давалось. Друзья мужа холостяки и им всегда есть что рассказать о своих похождениях. Муж тоже решил, что пора чем-то похвастаться и сходил налево. То есть причина в хвастовстве перед друзьями. Женщина перестала ухаживать и следить за собой Поскольку муж уже покорил свою жену и завоевал ее сердце. То теперь покорять некого. Жена расслабляется, и вот что с ней происходит: Спустя годы, жена перестает следить за своей фигурой, ее уже устраивает толстый живот. Теперь она не одевается так красиво, как раньше, она носит кухонный халат и в волосах бигуди. В ней пропала искра в глазах, изюминка и женственность. Женщина перестает привлекать. Если все это происходит, то не удивительно, что горячая красотка с работы заменила жену в постели. Конечно, женщина не обязана всегда быть красивой, но она должна быть осознанной и быть уверенной в себе, излучать любовь. По алкогольной случайности Есть одно выражение, которое звучит как «видели ночь, гуляли всю ночь до утра». И если мужчины гуляли всю ночь до утра вместе с алкоголем и в окружении прекрасных женщин, то пьяный муж к концу вечера может и забыть о жене. Ведь на нем сидит аппетитная красотка и вокруг полно спиртного. Тогда мужчина изменяет потому, что мужской взгляд видит рядом только девушек с хорошей фигурой, которые к тому же очень не ровно к нему дышат. Из-за алкоголя он забывает про ту единственную. Он уже не отдельно контролирует свою речь и действия. Измена происходит неосознанно. Это случается как в клубах, так и на шумных вечеринках, праздниках и других пьяных местах.











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