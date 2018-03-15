Государственный департамент США напомнил президенту России Владимиру Путину, что незаконно аннексированный Крым принадлежит Украине.

Об этом говорится в заявлении Госдепа в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма, с которым выступила и.о. замгоссекретаря по общественной дипломатии Хизер Нойерт, передает Голос Америки.

«На этой неделе, 4 года назад, Россия устроила преступный, сфабрикованный «референдум» в Украине, напрасно пытаясь узаконить задуманную аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением хорошо вооруженных российских войск. Заявления российской стороны о том, что украинцы на этом псевдореферендуме сделали свободный выбор, никогда не вызывали доверия», – говорится в заявлении.

«В ходе сегодняшнего мероприятия, проведенного в рамках своей (предвыборной) кампании в Крыму, президент Путин вновь подтвердил ложные притязания России на украинскую территорию», – подчеркнула Нойерт. «В свете выступления Путина важно привлечь внимание к незаконности инсценированного «референдума», а также к колоссальным гуманитарным последствиям» действий российского правительства для населения Крыма, отметила официальный представитель Госдепартамента.

«В течение прошедших четырех лет Россия развернула кампанию принуждения и насилия, преследуя каждого, кто не согласился с попыткой аннексии», — уточнила она. Как подчеркнула Нойерт, между тех, кто подвергается политическим преследованиям, -крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты, представители гражданского общества, независимые журналисты, негосударственные организации и независимые медиа.

«Мы поддерживаем отважных людей, продолжающих выступать против этих злоупотреблений и призываем Россию прекратить попытки подавить фундаментальные свободы — свободу самовыражения, свободу мирных собраний и свободу вероисповедания», — заявила Хизер Нойерт.

«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету Украины и ее территориальной целостности в ее международно признанных границах. Крым – это часть Украины, и наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», — подчеркнула представитель Госдепартамента.

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