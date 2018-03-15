|Перемирие на фронте: за сутки не зафиксировано ни одного обстрела позиций ВСУ
|15.03.2018 10:21
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За минувшие сутки, 14 марта, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано ни одного обстрела позиций ВСУ. Украинские защитники, в свою очередь, также придерживаются условий полного прекращения огня.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что установленное с 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки соблюдалось в полной мере.
Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.
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