За минувшие сутки, 14 марта, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано ни одного обстрела позиций ВСУ. Украинские защитники, в свою очередь, также придерживаются условий полного прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что установленное с 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в минувшие сутки соблюдалось в полной мере.

Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира