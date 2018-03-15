Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Донецкой
области проследовало восемь грузовиков с гумпомощью. Красный Крест
передал на Донбасс гуманитарную помощь Фото: ЕРА Через контрольный
пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 11 грузовиков
МККК."Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области
строительные материалы общим весом более 155 тонн", – говорится в
сообщении.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками.По данным ООН, в Украине из-за конфликта
на Донбассе более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
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