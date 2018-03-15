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У Путина собрались пугать мир "Зайчиками" и "Ватниками"
15.03.2018 10:30
У Путина собрались пугать мир "Зайчиками" и "Ватниками" По теме:

Стало известно, что предложило россиянам выбрать имена для новых образцов оружия, пишет  со ссылкой на .

России предложили на выбор 50 названий для каждого вида нового оружия, о котором 1-го марта президент России рассказал во время послания Федеральному собранию. создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для и ПВО, подводный беспилотник, новое лазерное оружие. Основой российских "сил ядерного сдерживания" стали ракеты стратегического назначения, летящие по баллистической траектории. Путин также рассказал о сверхзвуковом оружии, которое  практически неуязвимо, и которое захотят себе все западные страны.

Для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой были предложены названия "Ватник", "Нежданчик", "Монарх", "Пальмира" и "Сталин".
Названия для боевого лазерного комплекса не отстают по креативности: "Вий", "Зайчик", "Василиск", "Офтальмолог" и "Горыныч". Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен ядерными боеприпасами, россияне предложили назвать тематически: "Кракен", "Язь" и "Посейдон".
 Все списки можно посмотреть на .







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