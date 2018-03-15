В Болгарии считают, что российская компания "МиГ" способна
эффективно отремонтировать истребители МиГ-29. Российская
корпорация отремонтирует болгарские МиГ-29 Фото: EPA В Болгарии
считают, что российская компания способна эффективно
отремонтировать самолеты.19 декабря 2017 года украинский концерн
"Укроборонпром" подал жалобу в комиссию по защите конкуренции на
решение министерства обороны Болгарии заключить договор с
российским предприятием на сумму $51,45 млн. Министр обороны страны
Красимир Кракачанов отмечал, что у компании, входящей в состав
"Укроборонпрома", нет лицензии на ремонт МиГ-29.6 марта 2018 года
комиссия отклонила жалобу украинского предприятия и одобрила
заключение контракта с российской корпорацией "МиГ".
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