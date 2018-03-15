Нарушили сразу два закона: государственный — о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года.

В Латвии арестовали во время концерта, а после и депортировали из страны участников российского ансамбля балалаечников «Рязанская гармонь», которые выступали в городе Вентспилс. Об этом сообщает «Панорама» со ссылкой на художественного руководителя коллектива Иосифа Шмулевича, информирует svodka.net.

«Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный — о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены. Очень обидно, «Яблочко» — наш главный хит», — рассказал Шмулевич.

После концерта все участники коллектива были депортированы из Латвии с пятилетним запретом на въезд. Также таможенники переписали номера всех музыкальных инструментов, которые получат бессрочный запрет на ввоз.

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