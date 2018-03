Кабмин разрешил Минюсту закупку юридических услуг по переговорной процедуре для защиты интересов Украины в международных органах в 2018г

Кабинет министров Украины разрешил Министерству юстиции закупку юридических услуг для надлежащей защиты прав и интересов Украины в международных юрисдикционных органах в 2018 году по переговорной процедуре.

"С целью обеспечения надлежащей защиты прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах и предотвращения нанесения государству убытков на основании соответствующих решений межведомственных рабочих групп разрешить Министерству юстиции осуществить в 2018 году закупку юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины во время рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины, с применением переговорной процедуры закупки", - говорится в распоряжении правительства №147 от 14 марта.

В частности, речь идет о таких делах по искам: компании Gilward Investments B.V., компании Krederi Ltd., компаний Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd., Республики Татарстан и Министерства земельных ресурсов и имущественных отношений Республики Татарстан, компаний City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC, Prodiz LLC, компаний Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, Игоря Бойко, Оксаны Баюл, Джозефа Чарльза Лемира, компаний Olympic Champions Ltd (Делавэр), Olympic Champions Ltd (Британские Виргинские о-ва), Николая Иваненко и других к Украине, компаний Universal Trading & Investment Co., Inc. и Foundation Honesty International, Inc. к Генеральной прокуратуре Украины, Министерству юстиции Украины и Украине, компании Sinequanon Invest к Украине, ОАО "Татнефть" к Украине, компаний Torno Global Contracting S.r.l и Beta Funding S.r.l. к Министерству транспорта и связи Украины и Государственной службе автомобильных дорог Украины, компании Todini Costruzioni Generali S.p.A. к Государственному агентству автомобильных дорог Украины, а также по искам Министерства здравоохранения Украины к Венгерскому медицинскому центру, государства Украина к Амстердамскому археологическому музею Аллард Пирсон и государства Украина к компании Euronews SA.

Как сообщалось, в 2017 году Кабмин разрешил закупку юридических услуг для надлежащей защиты прав и интересов Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в исках против России.

В частности, речь шла об исках "Украина против России" относительно событий в Крыму на протяжении февраля-сентября 2014 года и иска относительно событий на Донбассе на протяжении февраля-сентября 2014 года.