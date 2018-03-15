Нацбанк в 2018г проведет стресс-тестирование 25 крупнейших по активам и депозитам банков

Национальный банк Украины (НБУ) намерен в 2018 году провести оценку устойчивости 25 украинских банков, сообщается на веб-сайте центробанка.
Объектами стресс-тестирования станут: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, банк "Пивденный", Креди Агриколь банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, Прокредит банк, Кредобанк, ВТБ банк, банк "Кредит Днепр", Мегабанк, банк "Восток", А-банк, Идея банк, Универсал банк, а также банк "Инвестиций и сбережений".
Указанные финучреждения являются крупнейшими по средним значениям взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. Совокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.