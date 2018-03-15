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На Закарпатье массово зацвели краснокнижные цветы
15.03.2018 10:55

В Закарпатской области, из-за теплой погоды, которая установилась в районе Мукачево массово зацвели шафраны (они же крокусы, - ред.), сообщает Страна..

В последние недели на Закарпатье днем воздух прогревается до +10...+12.

Стоит отметить, что в дендропарке "Березинка", который расссположен в 10 км от Мукачево, нежные весенние цветы уже усеяли поляны.

Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы.

Напомним, крокусы занесены в Красную книгу, и срывать их строго запрещено.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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