Дела против нардепов Добкина и Новинского вскоре будут переданы в суд - генпрокурор

Уголовные производства, в которых фигурируют народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин и Вадим Новинский, находятся на завершающей стадии и вскоре будут переданы в суд, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Двое народных депутата, с которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе по материалам Генеральной прокуратуры Украины, а именно Добкин и Новинский - материалы следствия (в из отношении – ИФ) завершаются, мы ждем последних экспертиз и дела в этом году, планируем в первой половине, будут переданы в суд", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

Ю.Луценко отметил, что такая же ситуация и с уголовными производствами, в рамках которых он по материалам НАБУ подписывал представления на лишение неприкосновенности народных депутатов Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный).

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вручила М.Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.

В.Новинского Генпрокуратура Украины подозревает в пособничестве незаконного лишения свободы митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко), организованного преступной группой в составе экс-президента Виктора Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко и бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка, а также в пособничестве в превышении власти или служебными полномочиями сотрудником правоохранительного органа.