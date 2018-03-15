В Киеве 15 марта у здания СБУ пройдет брифинг Надежды Савченко. Народный депутат проходит по делу Рубана - офицера-переговорщика, которого задержали с партией оружия на Донбассе.

После задержания Рубана Савченко вызвали на допрос. В каком статусе - доподлинно неизвестно. По данным источников СМИ, депутата могут сделать главной подозреваемой по делу о военном перевороте, который должен был окончиться ликвидацией Порошенко.

Для прохождения допроса Савченко вчера вечером вернулась из Европы. Ранее генпрокурор Юрий Луценко пообещал внести в парламент представление на снятие неприкосновенности с бывшей летчицы.

События вокруг Надежды Савченко закручиваются лихо, и от сегодняшнего брифинга ждут ответа на главные вопросы - что ей инкриминируют и как было дело по ее версии.

Савченко обратилась к Путину. "Владимир Путин! Хочу обратиться к вам с просьбой: отпустите всех украинцев. Заберите 20 своих россиян".

"Я не знакома с Виктором Медведчуком. Я благодарна ему за то, что он делает для пленных. Я не была в России, кроме случая, когда ездила к Карпюку и Клыху".

Савченко заявила о преступлениях украинской власти, которая не расследует убийства на Майдане. Намекает, что в них виноваты лидеры Майдана. Заявила, что у протестующих было оружие, которое применялось с ведома организаторов протеста.

"Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему свидетельства". "Луценко надо было стать Генпрокурором, чтобы не отвечать за свои преступления на Майдане". "Все видели, как Парубий заводил вооруженных людей в здание гостиницы "Украина"".

"Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием.

Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", - Савченко.

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