Законопроект о Дисциплинарном уставе Национальной полиции разработало Министерство внутренних дел Украины. Он предусматривает систему поощрений и взысканий для полицейских. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Закон приняли в ходе утреннего заседания Фото: rada.gov.ua За законопроект №4670 проголосовал 251 нардеп.Дисциплинарный устав определяет сущность служебной дисциплины в Национальной полиции, полномочия полицейских и их руководителей по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.Согласно документу, к полицейским могут применяться следующие виды поощрений: досрочное снятие дисциплинарного взыскания;

занесение на доску почета;

поощрение денежным вознаграждением;

поощрение ценным подарком;

предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до пяти суток;

поощрение ведомственными поощрительными отличиями Национальной полиции Украины;

поощрение ведомственными поощрительными отличиями Министерства внутренних дел Украины;

досрочное присвоение очередного специального звания;

присвоение специального звания, высшего на одну ступень от звания, предусмотренного занимаемой штатной должностью;

поощрение ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие";

поощрение ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины "Холодное оружие". К полицейским могут также применяться дисциплинарные взыскания, в частности замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в специальном звании на одну ступень, увольнение с должности, увольнение со службы в полиции.В документе перечислены права и обязанности полицейских.Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция.В первом чтении законопроект о Дисциплинарном уставе Нацполиции приняли еще в ноябре 2016 года. В декабре 2017 года его отправили на повторное второе чтение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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