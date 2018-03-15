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Рада приняла Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины
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15.03.2018 11:03
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Законопроект о Дисциплинарном уставе Национальной полиции
разработало Министерство внутренних дел Украины. Он предусматривает
систему поощрений и взысканий для полицейских. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Закон приняли в ходе утреннего
заседания Фото: rada.gov.ua За законопроект №4670 проголосовал
251 нардеп.Дисциплинарный устав определяет сущность служебной
дисциплины в Национальной полиции, полномочия полицейских и их
руководителей по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных
взысканий, а также порядок их применения и обжалования.Согласно
документу, к полицейским могут применяться следующие виды
поощрений:
К полицейским могут также применяться дисциплинарные взыскания, в
частности замечание, выговор, строгий
выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии,
понижение в специальном звании на одну ступень, увольнение с
должности, увольнение со службы в полиции.В документе перечислены
права и обязанности полицейских.Закон вступает в силу через три
месяца со дня его опубликования.В Украине в 2015 году стартовала
полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон
"О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в
силу: в Украине была официально создана Национальная
полиция и ликвидирована милиция.В первом чтении законопроект
о Дисциплинарном уставе Нацполиции приняли еще в ноябре 2016
года. В декабре 2017 года его отправили на повторное второе чтение.
- досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
- занесение на доску почета;
- поощрение денежным вознаграждением;
- поощрение ценным подарком;
- предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска
продолжительностью до пяти суток;
- поощрение ведомственными поощрительными отличиями Национальной
полиции Украины;
- поощрение ведомственными поощрительными отличиями Министерства
внутренних дел Украины;
- досрочное присвоение очередного специального звания;
- присвоение специального звания, высшего на одну ступень от
звания, предусмотренного занимаемой штатной должностью;
- поощрение ведомственным поощрительным отличием Министерства
внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие";
- поощрение ведомственным поощрительным отличием Министерства
внутренних дел Украины "Холодное оружие".
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