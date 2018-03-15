Ранее предполагалось, что должность займет прежний финансовый директор Microsoft Крис Лиддел

"По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился" , - сообщает Time .

За день до этого Трамп намекнул на кандидатуру Кадлоу:

"Наши мысли не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо" .

Ранее предполагалось, что должность займет прежний финансовый директор Microsoft Крис Лиддел.

Ларри Кадлоу известный как ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономической программы Kudlow Report. Его статьи регулярно появляются в многочисленных американских газетах и ​​на сайтах, например Wall Street Journal и Washington Times. Он также ведет свой блог об экономике и деньгах.

Кадлоу поддерживал кандидатуру Трампа в ходе его президентской кампании.