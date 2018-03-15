Украинские заложники могут быть освобождены в РФ в течение трех месяцев после президентских выборов, - Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что в ходе встреч в Страсбурге получила информацию о возможном освобождении украинских заложников на протяжении трех месяцев после выборов президента РФ, запланированных на 18 марта.

"Последние три дня я находилась в Страсбурге в Европарламенте, где говорила об освобождении наших пленных и политических узников из тюрем в России… Я получила живую надежду на то, что на протяжении трех месяцев после президентских выборов и до начала спортивных событий в России этот вопрос будет решен", - сказала Н.Савченко журналистам в четверг утром в Киеве.

При этом парламентарий подчеркнула, что в Украину вернутся "не только заложники, но и политические узники".

Н.Савченко также сообщила, что не вела переговоры об освобождении украинцев напрямую с российскими властями, а также не посещала РФ после суда над Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком, а также не знакома лично со спецпредставителем Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы, лидером общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктором Медведчуком.