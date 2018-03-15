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Гидрометцентр: В Украине на выходных похолодает до -16°
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15.03.2018 11:11
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17-19 марта в Украине ожидаются снегопады и метели, сообщили в
Укргидрометцентре. В Украину снова придут снегопады Фото: ЕРА "17
марта в северной половине Украины сильный снег (в центральных и
Харьковской областях с дождем), метели, кое-где гололед, налипание
мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и
Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части
сильный мокрый снег и дождь, кое-где гололед, налипание мокрого
снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь)",
– говорится в сообщении.19 марта сильный снег и метели ожидается на
востоке страны, в Полтавской, Днепропетровской, ночью в
Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.В
Гидрометцентре отметили, что в эти дни температура упадет до -10
-16°, а в южной части Украины до -4 -10°.
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