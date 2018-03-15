Рынки акций Европы растут на хороших корпоративных новостях

Фондовые индексы стран Западной Европы в начале торгов в четверг повышаются на хороших корпоративных новостях.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:37 кв увеличился на 0,21%. Таким образом, он растет впервые за три последних сессии.

Лидерами подъема котировок выступают акции страховых и высокотехнологических компаний.

Британский FTSE 100 с открытия рынка поднялся на 0,14%, французский CAC 40 - на 0,28% и германский DAX - на 0,43%.

Банк Франции в четверг повысил оценку темпов роста экономики и потребительских цен в стране в 2018 году, сославшись на сильное восстановление экспорта, а также инвестиций компаний и расходов потребителей.

По прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП страны увеличится на 1,9% по сравнению с ожидавшимися в декабре 1,7%. Инфляция составит 1,6% против прежней оценки на уровне 1,4%, что обусловлено повышением стоимости табачных изделий и энергоресурсов. Как ожидается, безработица в этом году будет находиться на уровне 8,9%, что значительно ниже декабрьской оценки в 9,6%. Этот пересмотр связан с более сильным, чем прогнозировалось, падением показателя в конце 2017 года, сообщает MarketWatch.

Цена акций сети британских супермаркетов Tesco Plc выросла на 2,2% после того, как аналитики J.P. Morgan улучшили рекомендации для них до "выше рынка".

Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) повысила прогноз прибыли на 2018 год, а также объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом 1 млрд евро. На этой новости рыночная стоимость крупнейшей перестраховочной компании мира повысилась на 0,9%.

Бумаги Assicurazioni Generali SpA подорожали на 2,1%. Итальянский страховщик увеличил чистую прибыль по итогам 2017 года, что позволило ему повысить размер дивидендных выплат до 0,85 евро на акцию с 0,8 евро.

Между тем котировки акций Deutsche Lufthansa AG снизились на 1,4%, несмотря на то, что второй по величине авиаперевозчик Европы продемонстрировал в 2017 году наилучшие результаты за свою историю. При этом компания прогнозирует по итогам текущего года незначительное снижение скорректированной EBIT из-за роста топливных расходов на 700 млн евро. Выручка без учета изменения курсов обмена валют, как ожидается, останется примерно на прошлогоднем уровне.

Рыночная стоимость Hennes & Mauritz AB (H&M) упала на 4,4%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды сократил продажи в первом финансовом квартале, завершившемся в феврале, на 1,7% - до 46 млрд шведских крон ($5,6 млрд).

Бумаги Societe Generale SA подешевели на 2,8% на новости о том, что заместитель главного исполнительного директора банка Дидье Валет покидает свой пост.

Цена бумаг британо-голландской Unilever снизилась на 0,5% на торгах в Лондоне и на 0,4% в Амстердаме. Один из ведущих поставщиков потребительских товаров в мире принял решение консолидировать штаб-квартиру в Роттердаме, отказавшись от лондонской базы, действовавшей почти в течение века.