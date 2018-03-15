|98% украинцев помогли бы Рубану «разгружать мебель», — Савченко
|15.03.2018 11:21
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«Кто не думал взорвать Банковую [на улице Банковой находится власть Президента] или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это является преступлением? Об этом не можно говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсети гуляет надпись, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. И я верю, что это правда. Если мы хотим выжить в этой стране, нам нужна тотальная смена политической системы», — заявила она.
Скандальный нардеп также заявила, что не знакома с кумом Путина Виктором Медведчуком.
«Привязывать что-либо к Медведчуку, действиям РФ и всему остальному, что здесь говорили… Мне просто смешной этот вздор. Сообщаю еще раз: я не знакома с Виктором Медведчуком. Я благодарна ему за действия по освобождению пленных, которые он предпринимет. Я не ездила в Россию ни разу, кроме когда ездила к Клыху и Карпюку на суд. Первый раз я была в России не по своей воле два года. У нас сейчас важно навешать ярлыков, обвинять, что везде есть рука Кремля. Это выгодно действующей власти», – сказала политик.
Ранее в четверг народный депутат Антон Геращенко заявил, что Савченко готовят подозрение в подготовке госпереворота
«Она принимала участие в организации и готовила государственный переворот», — сказал он.