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В России с самолета выпало 9 тонн золота, - ФОТО
15.03.2018 11:22
В России с самолета выпало 9 тонн золота, - ФОТО
В окрестностях аэропорта Якутска найдены 172 слитка
В России после взлета из аэропорта Якутска чуть не упал транспортный самолет Ан-12, который перевозил девять тонн золота.
В России с самолета выпало 9 тонн золота, - ФОТО Фото: InfoResist

По предварительным данным, у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка, после чего у самолета начал рассыпаться фюзеляж, сообщает Telegram канал "Mash" .

Фото: Telegram-канал "Mash

"Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окружающих кустах-полях",- говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал "Mash

По данным "Mash", в окрестностях аэропорта Якутска найдены 172 слитка, каждый из которых весит 20 кг. Всего на борту было драгоценных металлов почти на 22 млрд рублей.

Напомним, что ш вейцарськи ученые из Федерального института водных наук и технологий посчитали , что в водопроводную систему страны ежегодно утекает до 43 килограммов чистого золота.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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