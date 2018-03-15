В сети обнародовали видеозапись с места взрыва в Деснянском районе Киева на проспекте Маяковского.

Видео размещено на YouTube-канале «Киев Оперативный», информирует svodka.net.

«Ночью, в 03:25, на Троещине (Маяковского, у SportLife) ребята не поладили с инспекторами патрульной полиции и за это бросили в них гранату. Говорят, что есть пострадавшие. Информация уточняется», — отмечается в сообщении.

Напомним, на остановке общественного транспорта неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских. В результате взрыва был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius, торговый киоск и остановка общественного транспорта.

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Официальная информация о пострадавших отсутствует.

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