Много лет относительно пользы и вреда кофе происходят дискуссии. Ученые не раз сомневались, положительно ли влияет постоянное потребление кофеина на человеческое здоровье.

Последние эксперименты порадуют всех, кто без ума от этого ароматного напитка, - кофе не только не приносит вред, но и приносит пользу организму, пишет со ссылкой на

Полезные свойства кофе точно заслуживают внимания, тем не менее, они неожиданны. Как пример - действие кофе на печень. Печень и кофе всегда были врагами друг другу. Наверное все слышали о том, что кофе - очень тяжелый для печени продукт. Согласно выводам исследований, которые были проведены учеными после наблюдения за людьми, которые страдают от заболеваний печени, кофе можно назвать лекарствами.

Полезные свойства кофе

Этот знаменитый напиток делает ниже уровень печеночных ферментов в печени и замедляет рубцевание печеночной ткани. Людям, которые болеют на гепатит С дают советы пить кофе. В таком случае, заболевание не будет прогрессировать. Это имеет отношение не только к обычному кофе, но и кофе, не содержащем кофеин! Единственным продуктом, от которого следует отказаться есть растворимый кофе, потому что он пользы не приносит никакой.

Национальный институт раковых заболеваний (штат Мэриленд, США) провел опыт, результаты показуют, что кофе замедляет рост раковых клеток и уменьшает скорость прогрессирования цирроза печени, вызванного гепатитом С.

Гораздо более низкий инсулин и менее выраженная тяжесть жирового гепатоза были найдены у всех пациентов, которые употребляли кофе довольно часто. Эксперимент длился почти 4 года, за это время ученые успели убедились в огромной пользе кофе.

Но кофе - невероятный продукт, который полезен не только для печени. В кофе содержится много антиоксидантов. Если есть страх подхватить инфекцию в период весеннего авитаминоза - стоит пить кофе чаще.

Кофе делает ниже уровень сахара в крови. Конечно, не желательно соединять кофе с жирными и сладкими продуктами, поскольку это вызывает скачки сахара в крови. Лучше потреблять кофе с молоком или прибавлять к любимому напитку легкие перекусы, такие как орешки и сухофрукты.

Выпивая три чашки кофе в день, ты делаешь инвестицию в свою счастливую старость. Кофе предотвращает прогресс и развитие болезни Альцгеймера на 65%. Потери памяти в старости станут не страшными, а мозг будет работать без сбоев даже в преклонном возрасте.

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