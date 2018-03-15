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МИД возмущен публикацией Euronews о визите Путина в аннексированного Крыму
15.03.2018 11:30
МИД возмущен публикацией Euronews о визите Путина в аннексированного Крыму
По словам пресс-секретаря МИД, в публикации не упоминается о незаконной аннексию и нелегитимности выборов на украинском полуострове
МИД Украины возмущено публикацией телеканала Euronews о визите президента РФ Владимира Путина в Крым.
МИД возмущен публикацией Euronews о визите Путина в аннексированного Крыму Фото: facebook.com/UkraineMFA

"Euronews: ни слова о российской оккупации, незаконные выборы в Крыму. Репортерство должно базироваться на фактах" , - написала в Twitterпресс-секретарь МИД Марьяна Беца о публикации телеканала "Путин показал свое доминирование на митинге в Крыму накануне российских выборов".

"Такой подход неприемлем. Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международным законом и стандартами" , - заявила Беца.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированную территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь, который состоялся в среду.

Добавим, что Петр  Порошенко  назвал  "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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