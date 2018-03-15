По словам пресс-секретаря МИД, в публикации не упоминается о незаконной аннексию и нелегитимности выборов на украинском полуострове

"Euronews: ни слова о российской оккупации, незаконные выборы в Крыму. Репортерство должно базироваться на фактах" , - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца о публикации телеканала "Путин показал свое доминирование на митинге в Крыму накануне российских выборов".

"Такой подход неприемлем. Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международным законом и стандартами" , - заявила Беца.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированную территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь, который состоялся в среду.