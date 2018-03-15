|МИД возмущен публикацией Euronews о визите Путина в аннексированного Крыму
|15.03.2018 11:30
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По словам пресс-секретаря МИД, в публикации не упоминается о незаконной аннексию и нелегитимности выборов на украинском полуостровеМИД Украины возмущено публикацией телеканала Euronews о визите президента РФ Владимира Путина в Крым.
Фото: facebook.com/UkraineMFA
"Euronews: ни слова о российской оккупации, незаконные выборы в Крыму. Репортерство должно базироваться на фактах" , - написала в Twitterпресс-секретарь МИД Марьяна Беца о публикации телеканала "Путин показал свое доминирование на митинге в Крыму накануне российских выборов".
"Такой подход неприемлем. Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международным законом и стандартами" , - заявила Беца.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированную территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь, который состоялся в среду.
Добавим, что Петр Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.