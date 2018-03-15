Ходаковский отметил, что поддержка населения военному противостоянию сепаратистов с Украиной оказалась очень низкой.

Пока пророссийские толпы изображали массовость для телекамер, основатель «батальона Восток», сотрудник СБУ Ходаковский уже готовился к войне, о которой тогда ничего не говорили мирному населению Донецка. Ходаковский признался в этом в ходе своего выступления на отчетно-выборной конференции ОО «Патриотические силы Донбасса», которая состоялась в Донецке 11 марта, информирует svodka.net.

«Был 14-й год, относительный подъем. Люди приходили, люди заражались общей атмосферой, ходили большими организованными толпами по улицам. Но мы не совсем принимали в этом участие, потому что мы готовились к более тяжелой фазе нашего протеста на Донбассе, — мы готовились к войне», — сказал Ходаковский.

«То, что война должна была прийти – это говорил и прогноз, говорил анализ ситуации, это говорила любая информация фактовая, которая поступала к нам. Конечно, мы не тратили время на то, чтобы совершать какие-то массовые маневры по улицам города. Мы не захватывали (зданий – ред.)… Ну, относительно общей части коллектива говорю, потому что многие здесь участвовали в процессах и в этом нет ничего негативного, это нужно было. Это было нужно потому что нужно было показать картину, показать массовость, показать процесс, так сказать. То, что делали мы, в подпольных условиях формируя подразделения, конечно, мы этого показывать не могли, потому что мы находились в агрессивной среде. И когда мы совершали свои маневры по территории области, мы проезжали кордоны из украинской милиции, украинских военнослужащих. Когда мы перевозили военный хлеб (вооружение и боеприпасы), мы таскали это все в угольных мешках, возили в Славянск, помогали Стрелкову… Мы в ящиках из-под рыбы из-под Новоазовска что-то там таскали и туда возили. Это был такой процесс, который никто не видел и никто видеть не должен был» – рассказал экс-начальник Донецкой «Альфы» СБУ.

В то же время Ходаковский отметил, что поддержка населения военному противостоянию сепаратистов с Украиной оказалась очень низкой.

Читайте: Министр обороны США прокомментировал заявления Путина о новом оружии

«53 километра линии фронта… вот эти 4 тысячи человек удерживали. Ну, 4 тысячи человек для решения глобальных задач – это ничего. С одной стороны, — это много, но с другой стороны это отражает то, как общество, в состав которого входило больше 4 миллионов населения здесь, в Донецкой области, вообще оказалось готово к решению каких-то серьезных задач. Очень плохо оказалось готово».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира