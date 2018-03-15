|Отрабатывает методичку: Савченко заявила, что снайперами на Майдане руководил Парубий
|15.03.2018 11:34
|
Глава Верховной Рады Андрей Парубий организовывал снайперов, которые расстреливали людей на Майдане, а другие нынешние нардепы лично привозили оружие в центр Киева.
Об этом на брифинге перед допросом в СБУ в Киеве заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко.
При этом она заявила, что Майдан в Украине организовали без участия России, но при поддержке «западного цивилизованного мира», а расстрелы в центре Киева никогда не будут расследованы, поскольку власть в этом не заинтересована.
«Горбатюку (прокурор ГПУ, который расследует расстрелы на Майдане. – Ред.) связали руки и ноги. Лично я ему давала показания, о том, что Луценко (генеральный прокурор. — Ред.) лично призывал народ к перевороту и лично со сцены Майдана обещал, что людям дадут оружие. Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала на Майдан синяя машина, как из нее выходили люди с оружием. Эти люди сейчас есть в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в готель «Украина», — заявила Савченко.
Она добавила, что те «люди, которые отдавали приказы», сидят в Верховной Раде.