



Відома співачка Гайтана, як і чимало зіркових матусь, не поспішає у декрет, встигаючи з маленькою донькою Сапфір-Ніколь буквально все: гастролювати з концертами, записувати нові пісні і навіть знімати кліпи!



Напередодні у своєму Інстаграмі співачка поділилася інтригуючим кадром з-за куліс зйомок нового відеокліпу, на якому позує з неймовірною зачіскою та мейк-апом: зірку перетворили на білвяку, закрутивши на голові вигадливий чубчик, а також вибілили губи та брови.



"Я не боюся експериментів! «Безе» - моя найсміливіша зачіска для зйомки кліпу «Слухаю і підкоряюся», яку створювали близько 6 годин", - поділилась зірка.



Допис, поширений GAITANA



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