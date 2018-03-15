Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о готовности взять на поруки главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана, сообщает NEWSONE .

"Я никогда своих не сдавала - нет в плену, ни здесь. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - отметила нардеп перед допросом в Управлении Службы безопасности Украины.

Также политик отметила, что арест Рубана является спровоцированной операцией, в которой могут быть причастны и украинские, и российские спецслужбы.

"Очень часто наши ребята работают в глубоком тылу. Чтобы не попасть в плен, необходимо с врагом воевать его оружием", - отметила Савченко.

Как сообщал svodka.net, народного депутата Украины Надежду Савченко могут лишить депутатской неприкосновенности .

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