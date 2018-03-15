, руководитель фракции ЛДПР и кандидат в президенты Российской Федерации заявил, что Украина "развалится".

"Украина развалится. Поляки заберут западные земли сегодняшней Украины. Венгры заберут Закарпатье, румыны – Буковину и Бессарабию, мы заберем всю "Новороссию". Так что у нее нет будущего", – сказал Жириновский в интервью Deutsche Welle, передает со ссылкой на .

Также политик добавил, что между Украиной и Россией уже никакие меры не помогут наладить отношения. Он обвинил страну во всех "смертных грехах".

"Режим сформирован антироссийский. И это главное, это основа. Во всем виновата только Украина, ее антироссийские силы, прозападные и антиконституционные силы. Поэтому здесь сами украинцы рухнут, и нам придется снова восстанавливать и Донбасс, и Луганск, и другие территории", – заявил он.

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