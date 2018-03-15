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В Кропивницкому из-за долгов без тепла остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы
15.03.2018 11:38
В Кропивницкому из-за долгов без тепла остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы
Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта
В Кропивницкому из-за задолженности без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада и 2 школы.
В Кропивницкому из-за долгов без тепла остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы Фото: unian.ua

Газ отключили 14 марта из-за задолженности шести котельных, которые обеспечивают теплоснабжение 132 многоэтажных домов, 5 детских садов, 2 школы (около 15 тыс. Абонентов), сообщает пресс-служба ДСНС.

"По состоянию на 20 часов работа 2 котельных восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла" , - отмечается в сообщении.

Напомним, что  ПАО "Одессагаз" направило предупреждение о том, что отключит газоснабжение городу Теплодар.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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