В Кропивницкому из-за долгов без тепла остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта В Кропивницкому из-за задолженности без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада и 2 школы. Фото: unian.ua Газ отключили 14 марта из-за задолженности шести котельных, которые обеспечивают теплоснабжение 132 многоэтажных домов, 5 детских садов, 2 школы (около 15 тыс. Абонентов), сообщает пресс-служба ДСНС. "По состоянию на 20 часов работа 2 котельных восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла" , - отмечается в сообщении. Напомним, что ПАО "Одессагаз" направило предупреждение о том, что отключит газоснабжение городу Теплодар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки домов котельных детских школы без Теги: общество