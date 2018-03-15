Савченко готова взять Рубана на поруки

Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко считает, что ситуация вокруг руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана свидетельствует о противостоянии между спецслужбами в Украине, а также заявляет о готовности взять В.Рубана на поруки.

"Я уважаю Владимира Рубана за его работу, которую он выполнял на фронте, по освобождению пленных, по помощи ВСУ, СБУ и всем спецслужбам", - сказала Н.Савченко журналистам в четверг в Киеве.

Она выразила сожаление, что в Украине "идет война спецслужб".

"На самом деле происходит слив страны изнутри", - сказала нардеп. Она пояснила, что для проведения "глубоких операций в тылу врага часто приходится использовать оружие врага, чтобы не быть взятым плен и не выдать себя".

"Одни подразделения, силы, структуры хотят выполнить задание для Украины и в пользу Украины, а другие подразделения и структуры им препятствуют", - сказала депутат.

По ее словам, нераскрытые преступления свидетельствуют о том, что "люди близко подошли к правде, знают, по какой границе, какими козьими тропами идет контрабанда, кто ее крышует".

"Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала, ни в российском плену, и в Украине этого делать не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - отметила депутат.

Н.Савченко также дала понять, что расценивает заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о возможности привлечения ее к уголовной ответственности и подачи представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности как запугивание. "Меня не надо брать "на слабо", я не из их породы. Я еще то настоящее, что осталось в этой политике, следовательно я пришла на допрос", - сказала она.

Как сообщалось, 14 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Н.Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

СБУ информировала, что повестки о вызове на допрос Н.Савченко в деле В.Рубана на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

В то же время Н.Савченко 13 марта утверждала, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ, но обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения. Соответствующее письмо она направила на имя главы СБУ Василия Грицака.

Н.Савченко также отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.