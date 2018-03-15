Ученые NASA заявили о том, что площадь Большого красного пятна на Юпитере все время уменьшается, в то время как высота продолжает расти.

Как подчеркивают исследователи, о том, что ветер постепенно уменьшается, известно уже давно. Теперь же ученые установили, что уменьшение не всегда является линейным, минимум один раз ветер становился больше, но его высота все время возрастает, информирует svodka.net.

«Ураганы динамичны. Мы это наблюдаем на примере Большого красного пятна: оно все время меняет свою форму и размеры, а его ветры смещаются», — заявила одна из исследователей Эми Симон.

В ходе исследования ученые изучили архивные данные о Большом красном пятне и сравнили их с наблюдениями, проведенными с помощью аппаратов NASA.

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Исследователи установили, что площадь урагана сокращается примерно с 1878 года, но в 1920-х годах она непродолжительное время росла. Ранее ветер мог бы закрыть собой три Земли, а теперь его можно сопоставить с размерами нашей планеты.

Ученые ожидали, что сокращение в площади заставит ветра Большого красного пятна двигаться еще быстрее, как это происходит в «умирающих» земных ураганах. Ничего подобного не происходит на Юпитере – вместо этого «вечный ураган» начал расти вверх, охватывая все более высокие слои атмосферы планеты. Вдобавок, в последние годы начал меняться и цвет урагана – пятно становится все более темным, меняя свой цвет с кремового на черно-оранжевый.

Большое красное пятно – ветер на Юпитере шириной 16 тысяч километров, который наблюдается с 1830 года, а его существование на планете предполагалось еще 350 лет назад.

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