|Украина уговорила боевиков: у людей появилась надежда
|15.03.2018 11:46
|
Появилась надежда, что на территории ДНР снова заработает мобильная связь „Vodafone-Украина“.
О договоренности восстановить украинскую мобильную связь в ДНР рассказали представителя в Минске от Украины Леонида Кучмы, передает .
«В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнуты договоренности относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании „Vodafone-Украина“ при участии с соблюдением украинского законодательства».
Поделитесь статьей с друзьями